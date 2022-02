Lebenden Enten die Haut abgerissen: Wieder grausamer Fall von Tierquälerei in Salzburg

Die Polizei geht von Tierquälerei aus. Bereits in der vergangenen Woche wurde in Salzburg ein misshandetes Tier gefunden.

Schon wieder wurden in Salzburg Enten gefunden, die schwerwiegende Verletzungen aufweisen. Die zwei Enten liefen am Montag auf der Staatsbrücke auf die Fahrbahn und behinderten laut einer Anruferin den Verkehr. Die gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Enten schwerwiegende Verletzungen im Bauchbereich aufwiesen. Dem Anschein nach, war den Enten die Haut samt Fleisch vom Bauch gerissen worden, heißt es in der Aussendung der Polizei Salzburg.

Die Beamten fingen die beiden Tiere ein und verständigten die Tierrettung. Ein Tierarzt aus Anif schläferte die beiden Enten aufgrund ihrer schweren Verletzungen ein. Die Polizei geht von Tierquälerei aus. Anzeige gegen unbekannt wurde erstattet.

Bereits in der vergangenen Woche meldete die Polizei Salzburg einen Fall von Tierquälerei in Salzburg. Am 1. Februar wurde am Leopoldskroner Weiher einer männlichen Ente bei lebendigem Leib die Flügel abgetrennt - vermutlich mit einer Geflügelschere. Passanten fanden das schwerst misshandelte Tier am späten Nachmittag und riefen die Tierrettung. Der Erpel wurde von einer Tierärztin eingeschläfert und so von seinem Leiden erlöst.

In der Tierklinik in Anif, in die alle drei Tiere gebracht wurden, geht man davon aus, dass die Verletzungen "bewusst und mutwillig" zugefügt wurden. Aufgrund der Verletzungen könne es nicht sein, dass die Enten von einem Tier angegriffen wurden.