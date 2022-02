Lebender Ente die Flügel abgeschnitten - Grausamer Fall von Tierquälerei in Salzburg

Schreckliche Tat am Leopoldskroner Weiher - Polizei fahndet nach Tierhasser.



Einen äußerst grausamer Fall von Tierquälerei meldet die Salzburger Polizei: Demnach hat am Dienstag ein bislang unbekannter Täter am Leopoldskroner Weiher einer männlichen Ente bei lebendigem Leib die Flügel abgetrennt - vermutlich mit einer Geflügelschere. Passanten fanden das schwerst misshandelte Tier am späten Nachmittag und riefen die Tierrettung. Der Erpel wurde von einer Tierärztin eingeschläfert und so von seinem massiven Leiden erlöst.