Lebensgefährliche Szenen auf der Westautobahn bei Salzburg

Rechts überholen und ausbremsen - ein unbeteiligter Autofahrer filmte zufällig mit. Nach dem Lenker des Lieferwagens wird nun gesucht.

Zwölf Sekunden lang dauert das Handyvideo und es zeigt ein wahnwitziges Manöver eines Paketzustellers am Dienstag kurz nach acht Uhr in der Früh auf der Westautobahn unmittelbar vor der Ausfahrt Salzburg-Flughafen.

Der Lenker des Kastenwagens überholt einen kleineren Transporter rechts, schert unmittelbar wieder nach links aus und bremst den so überholten Lenker auf der dritten Spur aus. Jener unbeteiligter Autofahrer, der diese Szenen zufällig mit dem Handy filmte, meinte: "Es hätte nicht viel gefehlt und wir hätten einen Massenkarambolage gehabt."

Da die Firmenaufschrift am Fahrzeug des rücksichtslosenen Lenkers klar erkennbar ist, meldete sich das Logistikunternehmen GLS bei den SN. Melanie Klausriegler, zuständig für Marketing und Social Media, betonte: "Wir versuchen herauszufinden, wer dieser Lenker war. In weiterer Folge wird der zuständige Standortleiter informiert, der den Fahrer zur Rechenschaft ziehen wird", so Klausriegler. Die Lenker selbst seien keine Angestellte von GLS sondern vielmehr Subunternehmer von Transportpartnern.

Quelle: SN