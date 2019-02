Lebensgefahr nach Felssturz am Fürbergweg

Beliebter Wanderweg am Wolfgangsee bleibt weiter gesperrt. Bewohner eines betroffenen Hauses muss weiten Umweg in Kauf nehmen.

Immer wieder kommt es oberhalb des rund 1,3 Kilometer langen Wegs entlang des Wolfgangsees zwischen St. Gilgen und Fürberg zu Steinschlag. Immer wieder müssen Geologen und speziell geschulte Techniker ausrücken, um die Gefahr einzuschätzen und Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. So auch am vergangenen Wochenende, wie Gerhard Feitzinger, Ziviltechniker und Ingenieurskonsulent für Erdwissenschaften, aus St. Gilgen bestätigte: "Vom Brunnwinkl kommend ist der Gehweg etwa fünf Meter vor dem Ende der Schusterbergl-Felswand auf einer Länge von drei Metern bis zum Wasserspiegel des Sees eingebrochen. Es müssen große Blöcke von der Schusterberglwand heruntergestürzt sein, weil von der Ufermauer und vom Unterbau des Weges praktisch nichts mehr übrig ist." Er gehe davon aus, dass aufgrund der herrschenden Witterungsbedingungen in naher Zukunft weitere Felsstürze zu erwarten seien.