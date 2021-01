Lebenshelfer kämpfen sich durch Corona

Die Pandemie stellt die 38 Klienten und ebenso viele Mitarbeiter bei der Lebenshilfe im Lungau vor enorme Herausforderungen, die aber bislang großartig gemeistert wurden.

Die Lungauer Langlauftage auf der Prebersee-Loipe in Tamsweg sind zu einem Wintersport-Höhepunkt für Menschen mit Beeinträchtigung geworden, die in österreichischen Lebenshilfe-Einrichtungen betreut werden. Organisator Norbert Planitzer, Leiter der Lebenshilfe-Werkstatt in Tamsweg, schmerz die Absage sehr: "Bitter. Es wäre aber unverantwortlich, wenn wir die Sache durchgezogen hätten. Vorerst wurde auf Februar verschoben, ehe wir kurz vor Weihnachten ganz absagten. Damit hielten sich die Vorlaufkosten im kleinen Rahmen. Wir sind bei unseren treuen Partnern auf großes Verständnis gestoßen. Die Langlauftage waren wichtig ...