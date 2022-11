Lebenshilfe eröffnet Shop in der Halleiner Altstadt

Ein Sponsor ermöglicht der Lebenshilfe, in der Ederstraße ihre Produkte zu verkaufen. Via "Facherl"-System sind auch regionale Produzent/-innen vertreten. Eröffnet wird am 25. November.

SN/sw/petry Klientin Manuela Kastner (l.) und Leiterin Verena Reitsamer freuen sich auf die Eröffnung.