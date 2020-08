Lebenshilfe: Noch zwei neue Infizierte

Cluster umfasst jetzt 18 Personen, vier Bewohner im Spital.

Nach dem Covid-19-Ausbruch in einem Flachgauer Wohnhaus für Menschen mit Behinderung, das von der Lebenshilfe geführt wird, gibt es nun zwei weitere Erkrankte. Lebenshilfe-Geschäftsführer Guido Güntert: "Vier Klienten sind dort in der Tagesbetreuung, weil sie einen hohen Unterstützungsbedarf haben. Mittlerweile wissen wir, dass alle vier positiv getestet sind. Sie werden im Landeskrankenhaus behandelt." Damit hat sich die Infiziertenzahl in diesem Cluster auf 18 erhöht - 14 davon sind Betreuerinnen und Betreuer. Ein Testergebnis einer Betreuerin ist aber noch ausständig. Zudem seien auch die Familien der 14 positiv getesteten Mitarbeiter unter Quarantäne, so Güntert.

In Summe ist die Zahl der Coronainfizierten bis Mittwochabend im Vergleich zum Vortag um 21 Personen auf 144 gestiegen. Die meisten Fälle gibt es im Flachgau (69), gefolgt von der Stadt Salzburg (38) und dem Pinzgau (17).