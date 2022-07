"Lebenslang" heißt im Schnitt 19 Jahre Haft

Wer, wie der Doppelmörder von Wals-Siezenheim, lebenslange Haft erhält, kann in Österreich nach 15 verbüßten Jahren (erstmals) um bedingte Entlassung ansuchen.

Jener Ex-Privatdetektiv (52), der im Mai 2021 in Wals seine Ex-Freundin (50) und ihre Mutter (76) mit zehn Pistolenschüssen vorsätzlich tötete, erhielt bekanntlich Donnerstag am Landesgericht die höchstmögliche Strafe - lebenslange Haft. Zugleich wurde seine Unterbringung in einer Anstalt für zurechnungsfähige, aber geistig höhergradig abnorme Rechtsbrecher angeordnet (Einweisung nach Paragraf 21 Abs 2 Strafgesetzbuch). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: der 52-Jährige kann noch bis Montag, 24 Uhr, Rechtsmittel, etwa Strafberufung, anmelden. Zwei Hinterbliebenen der ermordeten Frauen - dem Bruder ...