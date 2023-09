"Lebenslang ist gerechtfertigt": Es bleibt bei der Höchststrafe für Wirt, der im Pinzgau seine Frau ermordete

Linzer Berufungssenat bestätigte am Donnerstag die Höchststrafe im Fall eines Femizids in Piesendorf. In einer weiteren Berufungsverhandlung - jener zum Salzburger Captagonverfahren - wurden die erstinstanzlich verhängten Strafen drastisch verschärft.

Im Fall dreier Aufsehen erregender Salzburger Verfahren - Frauenmord im Pinzgau, Dreifach-Mordversuch im Flachgau, Handel mit Millionen suchtgifthaltiger Pillen - befasste sich Donnerstag am Landesgericht ein Berufungssenat des Oberlandesgerichts (OLG) Linz mit den Berufungen gegen die erstinstanzlich verhängten Strafhöhen. Die Schuldsprüche gegen sämtliche Angeklagten waren vom OGH bereits bestätigt worden.

Femizid im Pinzgau

Im Jänner 2023 hatte ein Gastwirt (42) lebenslange Haft wegen Mordes erhalten - er hatte im Mai 2022 in Piesendorf seine Ehefrau (30) gewürgt und ihr drei wuchtige Messerstiche in die Brust versetzt. Das Opfer verblutete. Neben der Verurteilung zu lebenslanger Haft wies das Geschworenengericht den Wirt gleichzeitig in eine Anstalt für zurechnungsfähige, aber höhergradig abnorme Rechtsbrecher ein (inzwischen heißt es im Gesetz: "Strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum").

Am Donnerstag befasste sich der Linzer Dreirichtersenat (Vorsitz: Karl Bergmayr) nun mit den Berufungen des Angeklagten (Verteidiger: Franz Essl) gegen die Verhängung der Höchststrafe, gegen die parallel angeordnete Anstaltsunterbringung und gegen den Zuspruch von insgesamt 200.000 Euro an vier Familienmitglieder des Opfers (Hinterbliebenen-Anwalt Stefan Rieder). Verteidiger Essl: "Die Höchststrafe ist hier nicht gerechtfertigt. Mein Mandant war unbescholten, er leidet an einer strafmindernden Persönlichkeitsstörung und war zu einem Tötungsdelikt von Anfang an geständig." Zudem sei das psychiatrische Gutachten, wonach sein Mandant wegen einer ihm darin attestierten ungünstigen Gefährlichkeitsprognose in einer Anstalt unterzubringen sei, mangelhaft; ein neues solle eingeholt werden, so Essl.

Der Senat gab den Berufungen großteils nicht Folge. Es bleibt bei Lebenslang und der Unterbringung des Wirtes in einer Anstalt; einzig die Höhe des Zuspruchs an die Verwandten wurde auf 100.000 Euro herabgesetzt. Der Vorsitzende: "Der Angeklagte beging den Mord bei einem bereits anhängigen Strafverfahren wegen anderer Gewaltdelikte gegen seine Gattin. Hier ist Lebenslang gerechtfertigt, die richtige Wahl."



Mordversuch mit Porsche



Ebenfalls abgeblitzt mit seiner Strafberufung ist ein Türke (30), der Ende 2022 wegen eines ungewöhnlichen dreifachen Mordversuchs 15 Jahre Haft erhalten hatte. Er war 2019 unter Einfluss von Kokain und Alkohol mit seinem Porsche im Flachgau absichtlich ungebremst in den Gegenverkehr gefahren. Der Porsche rammte zwei Autos - deren drei Insassen wurden teils schwer verletzt.

Handel mit Millionen Tabletten Captagon

Stark erhöht - und damit den Berufungen der Staatsanwaltschaft Folge gegeben - hat der OLG-Senat hingegen die erstinstanzlichen Haftstrafen gegen acht Angeklagte (fünf Männer, drei Frauen) wegen bandenmäßigen Handels mit 3,23 Millionen suchtgifthaltiger Captagontabletten. Im März 2022 hatten die Angeklagten dafür am Landesgericht Salzburg noch zwischen 2,5 und 9 Jahre Haft erhalten - nun müssen sie jedoch zwischen 4,5 und 12 Jahre in Haft. Begründung für die starken Straferhöhungen: die enorme Menge an geschmuggelten bzw. verdealten Drogen.

Wie berichtet, hatten die Angeklagten - großteils zu einem Familienclan mit libanesischen Wurzeln gehörend - ab 2016 bis August 2018 mit weiteren Mittätern die riesige Menge an Captagonpillen (Gesamtgewicht: 565 Kilo, darin enthalten: 107 Kilo Amphetamin) vom Libanon über Belgien und Deutschland nach Österreich eingeschmuggelt.

In einer Pizzeria im Flachgau wurden die Tabletten dann in Pizzaöfen und Wäschetrockner umverpackt. Die Geräte wurden dann nach Saudi-Arabien verschifft und dort mit Millionengewinn verkauft.