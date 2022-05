Lebensraum für unser Wild

Am Freitag findet der Bezirksjägertag statt. Geändertes Freizeitverhalten während der Pandemie führt zunehmend zu Problemen.

Wir spüren fast überall eine wesentliche Beunruhigung in der Natur", meint Bezirksjägermeister Hans Sulzberger, "uns Jägern ist schon klar, dass allein durch die Pandemie immer mehr Menschen die Erholung und Ruhe im Wald suchen. Was wir aber nicht verstehen, ist eine Zunahme an Rücksichtslosigkeit mancher. Leider halten sich einige Freizeitsportler überhaupt nicht an die Regeln."

So bedauert Sulzberger Probleme mit Sportlern während der Nacht: "Immer mehr sind mit Stirnlampen ausgerüstet und quer durch die Reviere unterwegs. Zumeist sind ...