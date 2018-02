LED-Scheinwerfer tauchen das Schloss Mirabell in farbiges Licht

Rot, Grün, Blau und Weiß: Der Test für die färbige Beleuchtung von Schloss Mirabell in der Stadt Salzburg erfolgte am Mittwochabend. Eine Voraussetzung: Die 35 Kilogramm schweren Lichtquellen brauchen stabiler Halterungen.

Am Welt-Girls-Day wurden zwei der vier neuen LED-Hochleistungs-Scheinwerfer an der Fassade des Schlosses Mirabell in der Stadt Salzburg getestet. Am Mittwoch nahm die städtische Beleuchtung alle vier Strahler (Rot, Grün, Blau und Weiß) in Betrieb. Die gesamte Straßenseite des Schlosses Mirabell kann damit erstmals zur Gänze und dimmbar in farbiges Licht getaucht werden - eine Fläche von 70 mal 12 Meter.

Die Scheinwerferpaare wurden auf zwei Lichtmasten montiert

Die auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf zwei Lichtmasten montierten Scheinwerfer-Paare sind nicht nur einzeln steuerbar. Sie ermöglichen dank verschiedener LED-Kombinationen Licht in allen erdenklichen Farben. Der Ausstrahlungswinkel kann über verschiedene aufsteckbare Linsen dem Bedarf angepasst werden. Die Scheinwerfer sind zudem mobil und können von den Fachleuten der Stadt nach Bedarf binnen einer Stunde abmontiert und an anderer Stelle installiert werden. Einzige Voraussetzung: Die 35 Kilogramm schweren Lichtquellen brauchen dazu entsprechend stabile Halterungen.

Die Stadt Salzburg folgt mit der Beleuchtung einem internationalen Trend

Die Nachfrage nach farbiger Beleuchtung der wichtigsten Gebäude der Stadt ist inzwischen groß. Auf der ganzen Welt unterstützen Städte mit bunten Lichtmarken diverse Veranstaltungen und Initiativen wie den Welt-Aids-Tag, den Welt-Diabetes-Tag, Welt-Autismus-Tag oder auch den St. Patricks-Day. Dem Trend will sich auch die Stadt Salzburg nicht entziehen. Vor allem das Schloss als Sitz der Stadtregierung wird für diese Anliegen häufig angefragt.

Die Scheinwerfer brauchen weniger Energie als ein Wasserkocher

Baustadträtin Barbara Unterkofler: "Die neuen, hochwertigen LED-Scheinwerfer bieten der Stadt Salzburg nun erstmals die Möglichkeiten für eine großflächige färbige Beleuchtung. Zudem verbrauchen sie weniger Energie als ein handelsüblicher Wasserkocher. Die Hochleistungsstrahler entsprechen in ihrer Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit den Anforderungen der Smart City Salzburg."

Die alten Scheinwerfer haben schon bis zu 25 Jahre "auf dem Buckel"

Auf Initiative der städtischen Beleuchtung setzt die Stadt inzwischen rund 80 historisch und touristisch besonders bedeutende Objekte durch weißes Licht in Szene - vom Dom über Kirchen und Brunnen bis zur Festung und zur Mönchsbergwand. Die dafür verwendeten Scheinwerfer haben zum Teil schon 25 Jahre auf dem Buckel, Ersatzteile sind kaum mehr zu bekommen. Auch hier rückt eine neue energieeffiziente LED Generation nach - mit weißem Licht.

Der Start für die färbige Illumination erfolgt am Mittwoch

Die erste offizielle, färbige Illumination des Schlosses Mirabell erfolgt am Mittwoch, 14. Februar, von 18 bis 24 Uhr: Zum weltweiten Aktionstag "One Billion Rising 2018" wird auch in der Stadt Salzburg wieder für ein Leben von Frauen und Mädchen frei von Gewalt getanzt. "Wir werden dazu die Fassade des Schlosses in leuchtendes Pink tauchen", sagt Stadträtin Unterkofler.





(SN)