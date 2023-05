Leere Bierflasche am Beifahrersitz: 34-Jähriger verweigerte in Neumarkt Alkotest

Der Mann musste Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgeben.

Am Sonntagabend wurde die Polizei in die Hauptstraße nach Neumarkt beordert, da dort laut Anrufer eine verdächtige Person seit etwa einer Stunde in einem Fahrzeug sitzen würde.

Die Beamten nahmen bei der männlichen Person Anzeichen einer Alkoholisierung sowie eine leere Bierflasche auf dem Beifahrersitz wahr. Der 34-jährige Lenker aus der Stadt Salzburg wurde zum Alkoholtest aufgefordert, da er angab, das Fahrzeug gelenkt und nach Neumarkt gefahren zu haben. Der Lenker verweigerte den Alkoholtest. Es wurden ihm der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel abgenommen und er wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtet die Polizei.