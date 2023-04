Leeren Tresor aus Büro in Neumarkt gestohlen

Der 200 Kilogramm schwere Tresor wurde über einen Lastenaufzug aus dem Bürogebäude in Neumarkt entwendet. Er enthielt aber weder Geld noch Wertgegenstände.

Am Osterwochenende brach ein bislang unbekannter Täter laut Polizei über ein geschlossenes Fenster in eine Firma in Neumarkt ein. Dort wurden die Büroräume durchsucht und eine Brandschutztür aufgebrochen.

Letztlich wurde ein rund 200 Kilogramm schwerer Tresor aus einem Büroschrank mit dem Lastenaufzug ins Erdgeschoß transportiert und über eine Notfalltür aus dem Firmengebäude gebracht.

Der Tresor enthielt weder wertvolle Gegenstände noch Bargeld.

Durch die Tat entstand jedoch erheblicher Sachschaden.