Leerstände in Hallein werden dieses Wochenende bespielt

Viele Räume haben besondere Qualitäten. Diese werden vom 13. bis 15. September hervorgehoben, und zwar im Rahmen des Festivals "Freistadt Hallein".

Die Künstlerin Ingrid Schreyer nimmt von ihren Bergtouren Fichtenbäumchen mit heim, die dem Klimawandel zum Opfer gefallen sind. Wer immer sie auf der Straße auf die Baumgerippe anspricht, scherzt über Christbäume. So war die Idee geboren, eine Installation aus Christbäumen zu kreieren. Dazu werden alte Weihnachtsfotos auf Wände projiziert.

Alte Gegenstände beleben leeren Raum

Tina Hainschwang, ebenfalls Künstlerin, spielt mit dem Gedanken, dass leerstehende Räume nie gänzlich unbewohnt sind. Dafür sammelte sie alte Gebrauchsgegenstände, platzierte sie in einem leeren Raum und nannte die Installation "Die neuen Bewohner". Sie haben den menschenverlassenen Raum übernommen und zu ihrem eigenen Lebensraum gemacht.

Schreyer und Hainschwang sind nur zwei der vielen Mitwirkenden des Festivals "frei_stadt_ hallein", das vom 13. bis 15. September seine Premiere feiert. Dafür werden viele Leerstände in der Halleiner Altstadt mit zeitgenössischen Performances, Installationen, mit Führungen, einem Konzert und einem Rahmenprogramm zum Mitmachen bespielt.

Viele Räumlichkeiten und viele "Performances" zu bestaunen

Das Festival ist auf Initiative des SUDHAUS hallein.kultur und der diesjährigen Kuratorin Nikola Schellmann entstanden und wird gemeinsam mit dem kunstraum pro arte, der schmiede hallein, dem atelier III, dem Theater bodi end sole und der SUPER Initiative Salzburg veranstaltet.

Die Räumlichkeiten werden unter anderem von Springer Immobilien und Huber & Pilz Bauträger zur Verfügung gestellt. Familie Braun von der gleichnamigen Confiserie erlaubt es, Räumlichkeiten in der Postgasse zu nutzen. Außerdem öffnen fünf Halleiner Bewohner im Rahmen des Projekts "Fensterplatz" ihre Wohnungen für einen speziellen Blick auf die Stadt.

Auf diese Weise soll Raum für Austausch und Begegnung geschaffen werden - zwischen zeitgenössischer Kunst und ihren Bewohnern.

"bodi end sole" sind auch dabei

Auch "bodi end sole" sind während des Festivals vertreten. Mit "walk in silence or … hearing the sound of nothingness" werden sich im Frank-Haus ebenfalls leere Räume in kurzer Zeit in Räume der Sinnlichkeit und Poesie verwandeln. Geschichten werden erfunden, Musik wird hörbar, Bilder erscheinen, und die Grenzen zwischen Publikum und Performance werden aufgehoben. Ein gemeinsamer Akt der Kunst entsteht. In diesem Jahr war das Thema "Stille. Nacht. The City Never Sleeps".

Zukünftig soll die "Freistadt" alle zwei Jahre unter jeweils verschiedenen Kuratoren und mit anderen Themen stattfinden. Das wiederkehrende Element wird das Bespielen freistehender Räumlichkeiten in Hallein sein. Somit möchte das Festival Möglichkeiten und Visionen für die Stadt aufzeigen und einladen, den Stadtraum anders zu erleben.