Leerstehendes Haus in Bischofshofen abgebrannt

In Kreuzberg in Bischofshofen (Pongau) stand Freitagnacht ein Gebäude in Vollbrand. Fremdverschulden kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Am Freitagabend um kurz nach 22 Uhr wurde die Feuerwehr Bischofshofen zu einem Gebäudebrand in der Ortschaft Kreuzberg alarmiert. Im Dachgeschoss eines leerstehenden landwirtschaftlichen Objekts war ein Feuer ausgebrochen. Bereits beim Ausrücken war ein heller Feuerschein sichtbar. Einsatzleiter Hartmut Wetteskind ließ daher unmittelbar auf Alarmstufe 2 erhöhen, wodurch auch die Feuerwehr Werfen alarmiert wurde. Beim Eintreffen am Einsatzort stand der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand.



Zwei Atemschutztrupps gingen noch in das Gebäude vor, um dieses routinemäßig nach Personen abzusuchen, konnten aber aufgrund des fortgeschrittenen Brandgeschehens nur mehr bis in das erste Obergeschoß vordringen und mussten den Einsatz kurze Zeit später abbrechen. Der Brand wurde daraufhin in einem umfassenden Außenangriff mit sieben Rohren und über eine Drehleiter bekämpft.



Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war, musste für die weitere Brandbekämpfung der Dachstuhl abgetragen werden. Die Feuerwehr wurde dabei von einem lokalen Erdbewegungsunternehmen mit einem Bagger unterstützt. Diese Arbeiten konnten gegen 1:30 Uhr abgeschlossen werden. Die Nachlöscharbeiten und die anschließende Brandwache dauerten aber noch bis in die Morgenstunden. Die genaue Brandursache konnte vorerst nicht erhoben werden, wie die Polizeidirektion Salzburg mitteilt. Weitere Erhebungen durch die Polizei werden noch geführt. Ein Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden.