Legte Koch Feuer aus Frust über Entlassung? - Prozess in Salzburg

Feuer in Pongauer Schulskiheim: Ungar (33) bestritt vor Gericht eine versuchte Brandstiftung.

Bereits vor vier Jahren, im März 2014, waren in einem Lagerraum eines Schulskiheims in Zauchensee mehrere Kunststoffnetze in Flammen aufgegangen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Nachdem er lange für die Justiz nicht greifbar war, stand nun am Donnerstag ein Ungar (33) wegen versuchter Brandstiftung am Landesgericht vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richter Günther Nocker). Laut Anklage war der 33-Jährige Koch im Skiheim und nur einen Tag vor der Feuerlegung fristlos entlassen worden. Der Koch (Verteidiger: Kurt Kozak) bekannte sich nicht schuldig: Er habe "sicher nichts absichtlich angezündet"; vielleicht habe er versehentlich mit einer Zigarette das Feuer verursacht. Prozess vertagt.

(SN)