Bei der Wirtschaftskammer geht man davon aus, dass es zu keinen Ansteckungen gekommen ist. Das Land meldete nach den Tests bei Tourismus-Praktikanten in St. Gilgen und Strobl einen weiteren positiven Fall.

Das Land Oberösterreich hat am Mittwoch sechs weitere Fälle bekannt gegeben, die dem Coronaviruscluster in St. Wolfgang zugeordnet werden. Die Zahl der Infizierten stieg damit auf 68. Am 3. und 4. August sollen erneut alle Mitarbeiter von Betrieben getestet werden, ...