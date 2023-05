Lehrer oder Koch: Elsbethener will sich nicht entscheiden müssen

Ein "richtiger" Koch ist der Elsbethener dabei nicht. Seine Brötchen verdient er als Lehrer für Deutsch und Religion am Gymnasium in Seekirchen. Die Liebe zur Kulinarik hat der heute 31-Jährige aber bereits in seiner Jugend entdeckt. "Ich habe für mich und meine Schwester gekocht und immer Spaß dabei gehabt. Gut zu kochen und gut zu essen hat mich immer schon fasziniert", sagt Gmachl. Eine Kochlehre redete ihm seine Mutter aber aus. "Sie kommt selbst aus dem Gastgewerbe und wollte, dass ich Matura mache. So kam es, dass ich Deutsch und Religion auf Lehramt studiert habe", sagt Gmachl.

Reiz der Selbstständigkeit

Bei aller Begeisterung für seinen Traumberuf Lehrer habe ihn der Gedanke, aus seinem Kochtalent mehr zu machen, nie losgelassen. "Die Selbstständigkeit hat schon ihren Reiz. Mein guter Freund Nico Jany war dann die Initialzündung. Er hat mich sozusagen ins kalte Wasser geworfen", erinnert sich Gmachl an die Zeit der ersten Probe-Gastmahle mit Freunden im Jahr 2019. "Das war anfangs chaotisch. Es war aber schnell klar, dass es gut ankommt." Für mehr als zehn bis zwölf Gastmahltermine im Jahr fehlt dem Vollzeitlehrer und Jungvater aber die Zeit.