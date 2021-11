Lehrerprotest: "So kann es nicht weitergehen"

Salzburgs Lehrervertreter reagierten am Sonntag empört über die unklaren Lockdown-Regeln für die Schulen. Das sei eine Bankrotterklärung der Bildungspolitiker.

SL Salzburgs Lehrer sind empört über die unklaren Regeln an den Schulen für den neuerlichen Lockdown. Die Obfrau des Salzburger Lehrer/innenvereins SALVE, Christine Haslauer, betonte am Sonntag: "Schule zu, Schule auf, Unterricht laut Stundenplan, Lernpakete ja, zu Hause bleiben wer mag, Betreuung wer braucht, hin und her und her und hin. Wurde vor der Verkündung des Lockdowns kein Plan von den zuständigen Politiker/innen erstellt?" Würden die Lehrerinnnen und Lehrer so unkoordiniert und planlos arbeiten, wir hätten Bildungssupergau.

Haslauer sagte: "So kann es nicht weiter gehen!" Nicht nur, dass die Lehrer durch den täglich engen Kontakt mit vielen Schülern einer hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt seien. Sie müssten im Lockdown Unterricht laut Stundenplan halten und dazu die Kinder, die zu Hause bleiben, informieren und betreuen. Diese doppelte Dauerbelastung müsse finanziell ordentlich abgegolten werden.

Toni Polivka, Gewerkschaftsvorsitzender der Pflichtschullehrer, sagte, 0815-Schimmelbriefe der zuständigen Landesrätin und des Bildungsdirektors, in denen die "geschätzten Kolleginnen und Kollegen" mit billigen Durchhalteparolen geschmeichelt würden, reichten bei weitem nicht mehr aus. Sigi Gierzinger, Vorsitzender der Personalvertretung für Pflichtschullehrer, sprach in diesem Zusammenhang von einer Bankrotterklärung. Die Bildungspolitik müsse raus aus den Fängen der Parteipolitik.