Lehrlinge sind auch bei Frigologo in Seekirchen heiß begehrt

Der Seekirchner Lebensmittellogistiker Frigologo fährt seit über 30 Jahren auf der Erfolgsspur, dafür sind Fachkräfte nötig. Doch die Suche nach Lehrlingen gestaltet sich so schwierig wie noch nie.

130 Mitarbeiter beschäftigt Frigologo in der Firmenzentrale in Seekirchen. Rund 400 sind es an fünf Standorten österreichweit. Während in den Kühlhallen des Lebensmittellogistikers mit Schwerpunkt Kühltransporte frostige Temperaturen herrschen, geht es in den Büros heiß her, müssen doch die Fahrten der unzähligen Transporter koordiniert werden, um die Waren fristgerecht ans Ziel zu bringen. Dafür sind gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig. Doch wie unzählige andere Branchen kämpft auch Frigologo mit dem Lehrlingsmangel. "Es war schon im Vorjahr schwierig, Lehrlinge zu ...