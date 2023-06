Lehrlingsbewerb: Seriensiegerinnen schlugen wieder zu

Zwei Tennengauer Jungfotografinnen räumen seit Jahren bei den Lehrlingswettbewerben auf Landes- und Bundesebene ab.

Schon in den vergangenen Jahren waren die Jungfotografinnen Lisa Yvonne Burck und Marla Pilz bei Bundeslehrlingswettbewerben äußerst erfolgreich (die TN berichteten) - und so auch heuer wieder: Beide überzeugten die Jury mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, Pilz konnte sich in der Kategorie Jungfotograf/-innen den Sieg sichern, Burck erreichte bei den Lehrlingen den zweiten Platz.

Bernhard Moser, der Ausbilder der beiden, war kürzlich selbst von der Wirtschaftskammer Österreich mit dem Titel "Bester Lehrbetrieb Österreichs" im Fotografengewerbe geehrt worden. Moser bildete in den vergangenen Jahren in seinem Studio in Oberalm insgesamt zehn Fotograf/-innen-Lehrlinge aus.

Viel Nachfrage bei der Fotografen-Ausbildung

"Ich freue mich über den neuerlichen Erfolg unserer beiden Parade-Jungfotografinnen und die Auszeichnung für ihren Ausbilder Bernhard Moser", sagt Innungsmeister Franz Neumayr. Die Salzburger Landesinnung für Berufsfotografie nehme seit Jahren eine Vorreiterrolle in der Aus- und Weiterbildung ein, betont Neumayr.

Neben der betrieblichen Ausbildung wird am WIFI Salzburg die Ausbildung zum/r Fotoassistenten/-in (auf dem Niveau der Lehrlingsausbildung) und zum "Zertifizierten Berufsfotografen" (auf dem Niveau der Meisterausbildung) angeboten. "In beiden Kursen konnten in den vergangenen Jahren jeweils mehr als 100 Absolvent/-innen gezählt werden."