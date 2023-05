Leiche am Traunstein gefunden: Polizei wartet auf Obduktionsergebnis

Am Sonntag entdeckten Wanderer eine leblose Person am Fuße des Traunsteins. Ob es sich dabei um die seit Mitte März vermisste 22-jährige US-Amerikanerin handelt, ist noch nicht klar.

Am Sonntagvormittag entdeckten Wanderer am Traunstein im Bereich Hohe Scharte am Laudachsee (Bezirk Gmunden) eine Leiche. Die Person dürfte abgestürzt sein. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur mehr den Tod feststellen.

22-Jährige war von einer Wanderung nicht zurückgekehrt

Nun soll die Gerichtsmedizin die Identität klären. Das Obduktionsergebnis steht noch aus. Seit Mitte März wird in diesem Bereich eine 22-Jährige vermisst. Die US-Amerikanerin war von einer Wanderung nicht zurückgekehrt. Ob es sich um die vermisste junge Frau handelt, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei Oberösterreich wollte sich am Dienstagnachmittag nicht zur Identität äußern. Die Beamten warten auf das Obduktionsergebnis.