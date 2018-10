Leiche bei Kraftwerk in Salzburg-Lehen gefunden

Die Identität ist noch ungeklärt. Das Ergebnis des DNA-Tests wird kommende Woche erwartet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Stadt Salzburg beim Salzach-Kraftwerk eine weibliche Leiche gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Freitag. Der Schleusenwärter hatte den leblosen Körper im Wasser entdeckt. Um wessen sterbliche Überreste es sich handelt, ist noch nicht gesichert. Aufschlüsse darüber soll ein DNA-Abgleich bringen. Mit einem Ergebnis ist kommende Woche zu rechnen. Ermittler der Polizei hatten beim Kraftwerk bereits am Freitag vor einer Woche im Zuge einer Vermisstensuche Nachschau gehalten (im Ratzer-Bild).

Quelle: SN