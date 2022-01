Leiche musste in Salzburg über Nacht auf der Couch bleiben: Gesundheitsdienst soll umgebaut werden

Eine Stadt-Salzburgerin wandte sich an die Volksanwaltschaft. Ihre Bekannte starb während eines Besuchs außerhalb der Dienstzeiten der Amtsärzte. Der Leichnam musste deshalb in der Wohnung verbleiben. LH-Stv. Christian Stöckl kündigt einen Umbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes an.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Totenbeschau darf in Salzburg frühestens drei Stunden nach dem Tod durchgeführt werden. Wer nach 20 Uhr stirbt, stirbt außerhalb der Dienstzeit der Amtsärzte und muss bis zum nächsten Morgen warten.