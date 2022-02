Leichtes Erdbeben in Sankt Johann im Pongau

Im Raum St. Johann im Pongau hat sich am späten Freitagabend ein Erdbeben ereignet. Schäden wurde keine gemeldet.

Die Bevölkerung meldet laut ZAMG unter anderem ein Grollen des Untergrundes und Klirren von Gläsern. Im Raum St. Johann im Pongau in Salzburg hat sich am späten Freitagabend ein Erdbeben ereignet, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte, wurden gegen 22.18 Uhr Erdstöße der Magnitude 3,3 registriert. "Es kann bei dieser Magnitude vereinzelt zu leichten Schäden kommen", hieß es in der Mitteilung. Beim Landesfeuerwehrkommando Salzburg gingen keine Notrufe und Meldungen über Schäden ein. Feuerwehrkolleginnen und Kollegen informierten die Leitstelle in der Landeshauptstadt über die Erdstöße.