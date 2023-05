Leidenschaftlicher Flamenco im Kleinen Theater: Ein Abend voller Emotionen

Das Tanzteam "Flamenco Salzburg" bekommt beim Auftritt am 14. Mai im Kleinen Theater Verstärkung. Die international bekannte Sängerin "Anjanita" macht an diesem Abend aus dem Trio ein Quartett.

Seit einem Jahrzehnt haben sich Edda Kathrein (Tanz) und die beiden Gitarristen Stefan Bärthlein und Navarro-Hopferwieser dem Flamenco verschrieben. Unter dem Namen "Flamenco Salzburg" treten die drei Künstler seither regelmäßig bei verschiedenen Veranstaltungen wie dem Linzergassenfest oder der Eröffnung der Jedermann-Bühne auf.

Die Region Andalusien im Süden Spaniens ist die Heimat des ausdrucksstarken Tanzes, der für viele Fans mit seinen gefühlsbetonten Armbewegungen und dem berühmte "Aufstampfen" mit den Füßen der Inbegriff von Leidenschaft und Temperament ist.

Nun bekommt das Trio eine gesangliche Verstärkung. Am 14. Mai geben sie eine Vorstellung im Kleinen Theater. Dabei werden sie von der Sängerin Anjanita unterstützt. Die leidenschaftliche Romanistin ist seit vielen Jahren auf den Bühnen im In-und Ausland unterwegs, um die andalusische Musikkultur durch Gesang und Geschichten einem breiten Publikum zu vermitteln. Sie wohnte in der spanischen Wiege des Flamenco, führte durch das Museo del Baile in Sevilla, verfasste Bücher über das Thema und genoss Unterricht bei zahlreichen Größen dieses Tanzes.

Kleines Theater ist ideal für diesen andalusischen Tanz

"Wir wollen an diesem Abend Flamenco in all seinen emotionalen und musikalischen Facetten zeigen", sagt die Tänzerin Edda Kathrein, die auch immer wieder Kurse für den Flamenco-Tanz im Tanzstudio Nadea in der Glockengasse anbietet. Das Kleine Theater in Schallmoos eigne sich hervorragend, um die Emotionen und den andalusischen Flair dieses Tanzes zu übermittelt. "Das Spannende ist, dass es beim Flamenco kein Auslernen im herkömmlichen Sinn gibt", erklärt Kahtrein.