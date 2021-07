Ohne den Einsatz von Tausenden Freiwilligen wäre die Bewältigung von Katastrophen wie in Hallein unmöglich.

Die Einschläge kommen näher. Und sie kommen in immer kürzeren Abständen. Die Zahl der extremen Hochwasserereignisse nimmt zu. Man kann die bewährte Einteilung in 30-jährliche oder gar 100-jährliche Katastrophen nicht mehr länger aufrechterhalten. Damit Fluten wie in Deutschland oder zuletzt in Hallein nicht zum Dauerzustand werden, genügt die bisherige, vor allem auf Schutzbauten ausgelegte Anpassungsstrategie nicht mehr. Sie muss immer ein Kurieren an den Symptomen bleiben. Das Problem wird nur von oben nach unten verlagert. Wir müssen es aber an ...