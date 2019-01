Lend-Embach: Tierquäler warf einen Hasen aus dem zweiten Stock

Ein 29-jähriger Mann hat am Samstag in Embach bei Lend im Pinzgau einen Hasen aus dem Fenster geworfen. Im Zuge eines Streits mit einer 28-Jährigen schnappte der Mann ihren freilaufenden Hasen und warf ihn aus dem zweiten Stock. Das Tier fiel sechs Meter in die Tiefe und schlug verletzt vor dem Mehrparteienhaus auf, berichtete die Polizei Salzburg. Der Mann wurde angezeigt.

Quelle: APA