Lenker besaß noch nie einen Führerschein

20-jähriger Mann kündigte bei einer Polizeikontrolle an, weiterhin mit seinem Pkw fahren zu wollen - und setzte dies auch in die Tat um.

Gar nicht einsichtig zeigte sich ein Autolenker bei einer Polizeikontrolle am Pfingstsonntag. Beamte hatten dabei festgestellt, dass der 20-jährige Lenker und Eigentümer des Fahrzeugs noch nie einen Führerschein besessen hatte. Der aus der Türkei stammende Mann gab aber "trotz hinreichender Belehrungen und die Inkenntnissetzung über die Anzeigenerstattung" an, weiterhin ohne Lenkberechtigung fahren zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Dies setzte er auch in die Tat um. Polizisten stoppten den Mann am Pfingstmontag erneut, als er mit seinem Auto unterwegs war. Er wird angezeigt.