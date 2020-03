Lenker fährt in Pfenninger-Marterl und flüchtet

Passanten fanden das Peter-Pfenninger-Marterl in Liefering am Samstagmorgen umgestürzt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass dahinter kein Vandalenakt, sondern ein Autounfall mit Fahrerflucht steckt.

Ein Lenker muss wohl in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Marterl gefahren sein. Der Gedenkstein stürzte in Folge um, der Lenker flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Das Marterl am Aiglhof am Beginn der Zaunergasse erinnert an Peter Pfenninger, den letzten Berufsfischer Lieferings. Er brachte 1877 seine Fischereirechte in eine Schenkung ein. Seit 1946 wird diese von der Peter Pfenninger Schenkung Liefering verwaltet. Die Gewässer werden von der eigenen Fischerinnung ehrenamtlich bewirtschaftet. Das Marterl wurde 1985 errichtet und erinnert an den an dieser Stelle eingetretenen Tod Peter Pfenningers.

Quelle: SN