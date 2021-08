Lenker flüchtete nach Unfall im Kleinen Deutschen Eck

Mann geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Autos. Danach verließ er die Unfallstelle. Die Einsatzkräfte suchten ihn stundenlang vergeblich.

Auf der B21 über das Kleine Deutsche Eck sind bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstagnachmittag sieben Personen leicht verletzt worden. Laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) war ein Lenker bei Schneizlreuth in Fahrtrichtung Lofer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er den Wagen einer vierköpfigen Familie aus Ainring streifte. Danach prallte er frontal gegen das Fahrzeug eines 53-jährigen Mannes aus Unken, in dessen Auto sich zwei weitere Insassen befanden.

Die leicht Verletzten wurden zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher - laut BRK ein etwa 70 Jahre alter Mann - flüchtete von der Unfallstelle. Ein Großaufgebot von 70 Einsatzkräften suchte drei Stunden lang mit einem Hubschrauber, Drohnen und Hunden nach dem Lenker. Wälder, Wege zwischen Bundesstraße und Saalach wurden abgegangen. Auch in Unken wurde nach dem Mann gesucht - erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Verbindung über das Kleine Deutsche Eck war am Dienstagnachmittag zeitweise komplett gesperrt. Dem BRK zufolge bildeten sich "erhebliche Staus mit langen Wartezeiten".