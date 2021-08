Lenker flüchtete nach Unfall im Kleinen Deutschen Eck und übernachtete auf Hochstand

Mann geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Autos. Danach verließ er die Unfallstelle. Die Einsatzkräfte suchten ihn stundenlang vergeblich.

Auf der B21 über das Kleine Deutsche Eck sind bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstagnachmittag sieben Personen leicht verletzt worden. Laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) war ein Lenker bei Schneizlreuth in Fahrtrichtung Lofer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er den Wagen einer vierköpfigen Familie aus Ainring streifte. Danach prallte er frontal gegen das Fahrzeug eines 53-jährigen Mannes aus Unken, in dessen Auto sich zwei weitere Insassen befanden.

Die leicht Verletzten wurden zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher - laut BRK ein etwa 70 Jahre alter Mann - flüchtete von der Unfallstelle. Ein Großaufgebot von 70 Einsatzkräften suchte drei Stunden lang mit einem Hubschrauber, Drohnen und Hunden nach dem Lenker. Wälder, Wege zwischen Bundesstraße und Saalach wurden abgegangen. Auch in Unken wurde nach dem Mann gesucht - erfolglos.

SN/brk Auch die Bergwacht war an der Suche nach dem Unfallverursacher beteiligt.

Mann ist scheinbar unverletzt im Wald verschwunden

Zuvor war der Unfallverursacher laut Zeugen scheinbar unverletzt aus seinem Mercedes ausgestiegen, hatte telefoniert und war dann vermutlich in Richtung der Forellenräucherei davongegangen und über die Böschung aus dem Sichtfeld verschwunden. Das berichtet das Bayerische Rote Kreuz. Da der Mann mit niemandem vor Ort gesprochen hab und unklar war, ob er unter Schock steht, verletzt ist und Hilfe braucht, veranlasste die Polizei eine große Suchaktion rund um das Gebiet zwischen Tunnel, Wendelberg, Daxbauer, Haiderhof und Saalach.

Beteiligt waren auf deutscher Seite 24 Einsatzkräfte der Bergwachten, drei Hundeteams, das Team des Technikbusses der Bergwacht-Region Chiemgau mit einer Wärmebild-Drohne, die Besatzung eines Polizeihubschraubers, fünf Polizeistreifen, die Wasserwacht und die Tauchergruppe der Feuerwehr. Vermutet wurde zunächst, dass der Mann sich von jemanden abholen ließ und sich nicht mehr im Suchgebiet aufhielt. Auch im angrenzenden Gemeindegebiet Unken suchten die Einsatzkräfte nach dem Vermissten.

Unfalllenker übernachtete im Freien

Doch erst am Mittwochmorgen tauchte der Unfalllenker wieder auf. Die Polizei Bad Reichenhall meldete, dass dieser nach ersten Erkenntnissen die Nacht im Freien verbrachte - in einige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt. Er übernachtete in einem Hochstand. Am Mittwoch wurde der Mann wurde ohne größere Verletzungen mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in das örtliche Krankenhaus verbracht. Warum der Fahrzeugführer die Unfallstelle verließ und so lange verschwunden blieb, ist bis dato unbekannt. Die Polizei leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein.

Die Verbindung über das Kleine Deutsche Eck war am Dienstagnachmittag zeitweise komplett gesperrt. Dem BRK zufolge bildeten sich "erhebliche Staus mit langen Wartezeiten".