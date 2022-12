Lenker fuhr um 66 km/h zu schnell

Mann war im Ortsgebiet von St. Leonhard mit 106 Stundenkilometern unterwegs. Bei Alkoholkontrollen in der Stadt Salzburg stellten Polizisten dagegen keine Übertretungen fest.

Bei Radarmessungen in Salzburg mit wechselnden Standorten stellten Polizisten der Landesverkehrsabteilung am Mittwoch mehrere Geschwindigkeitsübertretungen fest. Trauriger Spitzenreiter war ein Lenker im Ortsgebiet von St. Leonhard. Der Mann war anstelle der erlaubten 40 km/h mit 106 Stundenkilometern unterwegs. Wie die Salzburger Polizei am Donnerstag bekannt gab, muss der Autofahrer mit einer hohen Geldstrafe und einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen. Weitere sechs Lenker waren um mehr als 30 km/h zu schnell. Insgesamt werden 128 Lenker angezeigt. Erst am Montag hatte die österreichische Bundesregierung Pläne für eine Novelle der Straßenverkehrsordnung und des Führerscheingesetzes präsentiert. Es soll möglich werden, die Fahrzeuge von extremen Verkehrsrowdys zu beschlagnahmen.



In der Nacht auf Donnerstag führten Polizisten in der Stadt Salzburg Alkoholkontrollen durch. Hier vermeldet die Exekutive ein erfreuliches Ergebnis: Alle kontrollierten Fahrzeuglenker hätten ihre Fahrzeuge "vorbildlich ohne Beeinträchtigung" gelenkt, hieß es in einer Aussendung.