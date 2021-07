Lenker geriet mit Pkw auf Gegenfahrbahn

Fahrzeug kollidierte mit Heck eines entgegenkommenden Wagens. Bei dem Fahrzeug wurde ein Hinterrad aus der Achse gerissen.

Auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) zwischen St. Johann und Bischofshofen geriet am Sonntag gegen 16 Uhr ein Autolenker aus Wien (46) auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem Pkw gegen das Heck eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Dieses geriet ins Schleudern und drehte sich um 180 Grad. Durch die Wucht des Anpralles wurde das linke hintere Rad aus der Achse gerissen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Fahrzeug, das auf die Gegenfahrbahn kam, verkeilte sich nach der Kollision in der Leitschiene. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bargen das Auto. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen und an der Leitschiene. Einer der Beteiligten wurde zur Kontrolluntersuchung vom Roten Kreuz in das Klinikum Schwarzach gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest an der Unfallstelle mit den beiden Unfalllenkern verlief negativ.