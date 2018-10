Lenker machte Schranken auf, Pkw stürzte ab

Die Freiwillige Feuerwehr Dienten musste am Sonntagnachmittag ein Autowrack bergen. Zum Glück hatte sich niemand in dem Fahrzeug befunden.

Ein 35-jähriger Pongauer stellte am Sonntagnachmittag seinen Pkw vor einem Schranken auf einem Weg in Dienten am Hochkönig ab. Er stieg aus, um eben diesen Schranken zu öffnen. Rund 15 Meter vom Fahrzeug entfernt bemerkte der Mann, dass sein Pkw nach hinten wegzurollen begann. Es gelang dem Lenker jedoch nicht mehr, sein Fahrzeug anzuhalten.

Nach Angaben der Polizei stürzte der Pkw ca. 200 Meter über einen Abhang hinunter und überschlug sich dabei mehrfach. Das Fahrzeugwrack wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Dienten geborgen. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Quelle: SN