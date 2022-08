Lenker mit 2,18 Promille fuhr Fußgänger in Maria Alm nieder

Ein 19-Jähriger kam in der Nacht auf Montag in Maria Alm von der Fahrbahn ab und erfasste einen Fußgänger, der auf dem Nachhauseweg war.

Ein 19-Jähriger kam am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße im Gemeindegebiet von Maria Alm (Oberdorf) rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann touchierte mit seinem FAhrzeug mehrere Holzzäune auf einer Länge von rund 30 Metern und erfasst dann einen 52-jährigen einheimischen Fußgänger, der sich gerade auf dem Nachhauseweg befand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 52-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Der Unfalllenker verständigte die Rettungskräfte. Der schwer verletzte Fußgänger wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Der Alkotest beim Unfalllenker ergab laut Polizeibericht einen Wert von 2,18 Promille. Der Lenker wird angezeigt. Die Feuerwehr Maria Alm war mit 19 Mann und fünf Fahrzeugen am Einsatzort. Der schwer beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppdienst entfernt.