Am Dienstag gegen 22 Uhr nahmen Polizisten am Ignaz-Rieder-Kai einen Autolenker wahr, der offensichtlich Probleme hatte, die Spur zu halten. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 32-jährigen Salzburger ergab den enorm hohen Wert von 2,72 Promille. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein besitzt und er das Auto zudem ohne Wissen der Besitzerin in Betrieb genommen hatte.