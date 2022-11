Lenker transportierte Segelboot ungesichert auf der Tauernautobahn

Der 81-Jährige wurde auf der Fahrt von Mondsee nach Hallein gestoppt. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Einer Zivilstreife fiel Samstagabend auf der Tauernautobahn ein Pkw samt Bootsanhänger auf. Der Lenker war nicht nur langsam unterwegs, sondern hatte auch die Warnblinkanlage eingeschaltet. Der Anhänger hatte keine Kennzeichentafel und nur mangelnde Beleuchtung.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Lenker weder Führeschein noch Zulassungsschein mit hatte. Der Anhänger war nicht zum Verkehr zugelassen. Der 81-jährige Lenker gab an, dass er das Boot von Mondsee nach Hallein bringe. Allerdings besitzt er laut Polizeibericht keine Lenkberechtigung für eine solche Fahrt. Hinzu kam, dass das zwei Tonnen schwere Segelboot auch nicht gesichert war. Dem Tennengauer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss mit einer ganzen Reihe an Verwaltungsanzeigen rechnen.

Ebenfalls am Samstag hielt die Autobahnpolizei einen 22-jährigen Halleiner auf der A10 an. Der junge Mann war mit einer Geschwindigkeit von 179 km/h bei erlaubten Tempo 100 unterwegs. Als Rechtfertigung gab der Lenker gegenüber den Beamten an, dass er einen wichtigen Termin habe. Der Probeführerschein ist nun weg. Anzeige folgt.

Aufgefallen ist der Autobahnpolizei am Samstag auf ein 29-jähriger Tennengauer bei der Abfahrt Salzburg-Kleßheim. Wenig später war klar, warum: Der Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Führerscheinabnahme erfolgte.