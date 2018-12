Lenker verursachte schweren Unfall in Flachgauer Tunnel: Prozess

Strafantrag gegen 54-Jährigen wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und Gemeingefährdung. Richter ordnete Diversion an - die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Eine Autolenker (54) verursachte im Dezember 2017 im Umfahrungstunnel Göming nahe Lamprechtshausen einen Unfall, bei dem ein Pkw-Lenker (65) und er selbst schwer verletzt wurden.

Der 54-Jährige gebürtige Steirer war mit seinem Auto nach einem Aufmerksamkeitsfehler auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Pkw des 65-Jährigen gekracht. Am Mittwoch stand der Steirer (Verteidiger: RA Franz Essl) wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und Gemeingefährdung am Landesgericht vor Richter Christoph Rother. Der Richter erledigte das Verfahren mittels Diversion: Der Angeklagte muss demnach 160 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und zudem dem Opfer 5000 Euro Schadenersatz zahlen. Staatsanwalt Robert Holzleitner meldete Beschwerde gegen den Gerichtsentscheid an.