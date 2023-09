Lenker war mit 190 km/h auf der Westautobahn unterwegs

Den Beamten, die ihn aufhielten, erklärte der Mann aus Bayern, die Fahrbahn sei freigewesen.

Am Samstagnachmittag führten Polizisten auf der Westautobahn (A1), im Gemeindegebiet von Eugendorf in Fahrtrichtung Salzburg, Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde ein deutscher PKW, abzüglich aller Toleranzen, mit einer Geschwindigkeit von 190 km/h gemessen. Die zur Tatzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit betrug dort 130 km/h. Der 67-jährige aus Bayern wurde schließlich bei der Raststation Kasern einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei gab er gegenüber den Beamten als Begründung an, dass die Fahrbahn frei gewesen sei. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.