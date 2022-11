Leogang: Alkolenker verlor Kontrolle und Pkw überschlug sich

Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der 65-jährige Lenker wurde verletzt.

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es Sonntagfrüh in Leogang. Ein 65-jähriger Pkw Lenker fuhr von Fieberbrunn kommend in Richtung Saalfelden. Der deutsche Staatsbürger kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und der Pkw überschlug sich. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Mann in das Krankenhaus nach Zell am See. Ein Alkomattest ergab 1,3 Promille. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr geborgen werden.