Leogang feiert sich und sein Gotik-Museum

Am Anfang war - nichts. Jetzt steht da im Leoganger Ortsteil Hütten ein kleines Museumsquartier. Entstanden in dreißig Jahren.

Am Anfang war wie erwähnt - nichts. Fast wie in der biblischen Schöpfungsgeschichte. Und vielfach war damals im schönsten Pinzgauer-Dialekt zu hören: "Zu wos brauchat ma des eppa?" Die Rede ist von einer mittlerweile international anerkannten Kultureinrichtung. Dem Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang. Vor drei Jahrzehnten erfolgten die ersten Schritte.

Am Freitagnachmittag wurde auf diese Zeitspanne zurückgeblickt. Sie steht als Erfolgsgeschichte in der Chronik Salzburgs da. Aber und vor allem als Erfolgsgeschichte für den Ort.

Gefeiert ...