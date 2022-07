Leogang: Gewalttäter nach Bierflaschen-Attacke festgenommen

In der Nacht auf Montag kam es zwischen einem 38-jährigen und einem 30-jährigen Österreicher in einem Lokal in Leogang zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Der zunächst geflüchtete 38-Jährige wurde später von der Polizei festgenommen.

SN/www.bilderbox.com Symbolbild.