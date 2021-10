Leogang: Lenker nach Unfall auf eisglatter Straße in Wrack eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der B164 in Leogang ereignet: Zwei Fahrzeige waren auf der eisglatten Fahrbahn zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen sieben Uhr auf der Hochkönig Straße zwischen Hochfilzen und Gries (Gemeinde Leogang). Ein 33-jähriger Tiroler war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw in Richtung Leogang unterwegs als er wegen Eisglätte die Herrschaft über seinen Pkw verlor und zunächst seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen eines 59-jährigen Pinzgauers prallte.

Danach kollidierte der Pkw des Tirolers frontal mit dem Auto eines 25-jährigen Pinzgauers. Dieser wurde durch den Unfall in seinem Pkw eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Leogang und Hochfilzen geborgen werden.

Nach der Erstversorgung wurde der 25-Jährige sowie der 33-Jährige durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B164 komplett gesperrt.