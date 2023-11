Leonhardiritt in Grödig: Wie ein Heiliger irrtümlich zum Schutzpatron der Pferde wurde

Nach jahrelanger Pause fand in Grödig wieder das Leonhardireiten statt. Die Pferdefreunde erfuhren Neues über den heiligen Leonhard.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Das gemischte Gespann mit Esel Rosi und Pony Rocky in Action.

Die schönsten Eindrücke vom Leonhardireiten in Grödig, von SN-Fotograf Robert Ratzer.

Die Optimisten behielten recht: Am Sonntag wurden Pferde, Kutschen, Reiterinnen und Zuschauer in St. Leonhard nicht von Regengüssen, sondern von Sonnenschein und leichtem Föhn begrüßt. Der Herbst zeigte sich am Fuße des Untersbergs von seiner Bilderbuchseite - mit bunten Blättern, ...