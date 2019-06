Leopoldskronstraße von Juli bis September wegen Baustelle teilweise gesperrt

Um die Anrainer des Riedenburg-Areals über den letzten Stand der Leitungs- und Straßenbaustelle rund um die Kreuzung Neutorstraße/Moosstraße zu informieren, lädt Baustadträtin Martina Berthold für Donnerstag, 27. Juni, von 10 bis 11 Uhr zur Sprechstunde in die Gösser Stub´n ein.

Rund 100 Interessierte informierten sich kürzlich beim Baustellen-Informationsabend aus erster Hand über das Straßen- und Leitungsbauprojekt Riedenburg. Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold (BL), Projektkoordinator Rupert Kübler sowie Vertreter der einzelnen Ämter und Baufirmen präsentierten die Pläne und beantworteten alle Fragen der Anrainer. Dabei bestätigte die Stadträtin, dass das Großprojekt mit Ende 2020 abgeschlossen wird. Diese sehr verkürzte Bauzeit bringt jedoch einige Umleitungen mit sich.

Komplett-Sperre Abschnitt Leopoldskronstraße: Juli - September 2019

Bereits Anfang Juli werden die Gas- und Wasserleitungen in der Leopoldskronstraße zwischen Sinnhub- und Nussdorfer Straße erneuert. Um die Alleebäume bestmöglich schützen zu können, müssen die Grabungen in der Fahrbahnmitte durchgeführt werden. Daher muss die Straße bis Anfang September für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Über die Neutor- und Moosstraße kann ausgewichen werden.

Weitere Maßnahmen

• In der Neutorstraße - zwischen Hübnergasse und Moosstraße - wird bis Anfang Juli der Gehsteig entlang der Geschäftszeile neu gestaltet. Im Zuge dieser Arbeiten werden acht Parkplätze entstehen. Zwischen den Parkbuchten entsteht eine neue Grüninsel. Die drei geplanten Bäume werden in der besten Pflanzzeit, im November eingesetzt.

• In der Moosstraße - zwischen der Neutorstraße und der Späthgasse - werden noch bis Ende Juli die Kanal- und Wasserleitungen gelegt. Anschließend werden auf der stadtauswärts linken Straßenseite ein Geh- und Radweg geschaffen und eine Baumallee gepflanzt.

• Die Sinnhubstraße - zwischen Moos- und Leopoldskronstraße - steht kurz vor der Fertigstellung, nur Bodenmarkierungen und Straßenverkehrsschilder fehlen noch. Dann wird die Straße freigegeben. Auch hier wurde ein baulich abgetrennter Geh- und Radweg errichtet. Da nach dem sehr in die Tiefe reichenden Kanalbau noch Setzungen abgewartet werden müssen, bekommt die Fahrbahn erst im Frühjahr 2020 die letzte, ausgleichende Deckschicht. Bis dahin besteht ein relativ großer Höhenunterschied zwischen Geh- und Radweg und der Fahrbahn.

Sprechstunde mit Stadträtin Berthold

Zu den Baustellen rund um das Riedenburg-Areal finden künftig regelmäßig Sprechstunden mit Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold statt. Der erste Termin ist am Donnerstag, 27. Juni, von 10 bis 11 Uhr im Gasthaus Gösser Stub'n in der Moosstraße 12. Es ist keine Anmeldung erforderlich.



