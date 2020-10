Lernnetz bietet kostenlose Nachhilfe zur Heimschule

Gratis und online: Wer Nachhilfe braucht, ist im Lernnetz gut aufgehoben.

Schon vor Corona hat jedes dritte Kind in Österreich Nachhilfe gebraucht. "Die Corona-Krise verschärft die Belastungen für Familien, die sich teure Nachhilfe-Institute nicht leisten können, massiv. Dem möchte die unabhängige Jugendorganisation Lernnetz entgegenwirken unter unterstützt Schülerinnen und Schüler mit selbst organisierter Nachhilfe beim Homeschooling", sagt Roberta Jelinek, Mitinitiatorin des Lernnetzes. "Seit dem Schulstart haben sich noch einmal 160 junge Menschen bei uns gemeldet. Das zeigt, wie dringend kostenlose Nachhilfe benötigt wird und wie kaputt unser Schulsystem aktuell ist", so Jelinek. Allein in der Stadt Salzburg benötigen über 8800 Schüler Nachhilfe. Schülerinnen und Schüler, die kostenlose Nachhilfe in Anspruch nehmen möchten, und alle unter 30, die gerne Nachhilfe geben wollen, können sich ab sofort unter https">www.jungelinke.at/lernnetz/">https://www.jungelinke.at/lernnetz/ melden. Das Lernnetz bringt die Leute zusammen. Sämtliche Nachhilfe-Einheiten finden online statt.