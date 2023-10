Lese-Treffpunkt feiert den 80er

1943 wurde die Bibliothek im Gemeindeamt auf 13 Quadratmetern eröffnet. 77 Leserinnen und Leser blätterten in den Büchern. Heute sind es 1000, die aus 17.000 Büchern auf 400 m2 wählen. Am 25. Oktober, ab 15 Uhr, wird gefeiert.

Aus Kundinnen wurden Mitarbeiterinnen. Der Weg von Rotraud Butschek aus Maxglan und Christina Pöschl aus Gois führt schon lange in die Gemeinde-Bibliothek. Hier entlehnten sie Bücher für sich und ihre zwei beziehungsweise vier Kinder. Dass sie einmal hier arbeiten würden, war den Frauen damals noch nicht bewusst.

Vor dem Pensionsantritt der ehemaligen Bibliothekarinnen Helene Waldner und Annemarie Brenner hörte Rotraud Butschek als treue Kundin davon, dass ein neues Team gesucht wird. Sie bewarb sich, und seit 2021 leitet die 46-Jährige mit viel Herzblut "ihre" Bibliothek. Ihrer Kollegin Christina Pöschl (45) ging es ähnlich.

Die ehemalige Verkäuferin in einer Parfümerie entdeckte den Aushang mit der Mitarbeitersuche in der Bibliothek. "Ich bewarb mich spontan", sagt die Goiserin. So ist auch sie seit 2021 im nahen Walserfeld bestens angekommen.

Vor 80 Jahren wurde die Bibliothek 1943 im Gemeindeamt Siezenheim eröffnet.

Nach der Übersiedelung nach Wals stand für den gesichteten Buchbestand im oberen Geschoß ein Raum von 58 Quadratmetern zur Verfügung. Mit den Ausbauten der Gemeinde wuchs aber auch der Platz für die Bibliothek.

Seit 2004 ist Bibliothek am dritten Standort

2004 übersiedelte die von Erika Gruber und Liselotte Leikermoser aufgebaute Bibliothek an ihren heutigen Standort in der Schulstraße mit über 300 m². Ihr Amt übergaben sie zeitgleich an das neue Bibliotheksteam Helene Waldner und Annemarie Brenner. 2016 wurde die Bibliothek um weitere 76 m² erweitert.

Fünf Jahre später freuen sich Rotraud Butschek und Christina Pöschl über den Besuch ihrer Vorgängerinnen genauso wie über jenen der vielen Leserinnen und Lesern aller Altersgruppen aus Wals-Siezenheim, Großgmain, Bad Reichenhall und der nahen Stadt Salzburg. "Es fehlen uns lediglich die 12- bis 18-Jährigen", sagt Rotraud Butschek. Ihr Ziel ist es dahingehend, in Zukunft mehr im Social-Media-Bereich tätig zu sein, oder auch einen Escape-Room anzubieten.

Die Tirolerin studierte in Innsbruck Erziehungswissenschaften, danach arbeitete sie bei der Lebenshilfe. Vor 20 Jahren landete sie mit ihrer Familie in Maxglan. "Ich hatte das Privileg, lange bei meinen Kindern, sie sind jetzt 18 und 20 Jahre alt, daheim zu bleiben." Ehrenamtlich war sie etwa in der Pfarre engagiert. "Langweilig war mir nie", sagt sie. Doch sie hatte definitiv vor ihrer neuen Herausforderung mehr Zeit zum Lesen.

In ihrer Freizeit greift sie am liebsten zu Gesellschaftsromanen, "Krimis lese ich nur deshalb, dass ich etwas darüber sagen kann". Ihre Kollegin Christina Pöschl hingegen liest gerne Krimis, aber auch Gesellschaftsromane und Ernährungsratgeber. "Ich koche gerne und hole mir hier neue Ideen", sagt sie.

Große Nachfrage nach Krimis und Neuerscheinungen

Ihre etwa 1000 aktiven Kundinnen und Kunden nehmen sich oft "einen Schwung voller Bücher mit nach Hause". Groß ist die Nachfrage bei Neuerscheinungen. Männer findet man oft in der Krimi-Ecke, wohingegen die Frauen überall im Wohlfühlambiente mit Tischen und gemütlichen Sitzgelegenheiten anzutreffen sind.

Lesungen und vielfältiges Kinderprogramm

Neben etwa sechs Lesungen pro Jahr für Erwachsene sind Kindergärten und Volksschulen vormittags nach Terminvereinbarung eingeladen, um gemeinsames Programm, wie z. B. Bilderbuch-Kino, zu machen. Vor den Öffnungszeiten sind die Bibliothekarinnen mit der Auswahl neuer Bücher, dem Eingeben in den Computer, dem Einbinden und dem Einsortieren ins Regal beschäftigt. Seit jeher gibt es alle ein, zwei Wochen von der Keltenbuchhandlung neue Bücher. "Dann ist es an uns, die auszusuchen, welche bei uns ins Sortiment passen."

Von der Rupertus Buchhandlung lassen sich die zwei Gemeinde-Mitarbeiterinnen hinsichtlich der Kinder- und Jugendbücher inspirieren. Es liegt auf der Hand, dass bei so vielen neuen Büchern aus Platzgründen immer wieder ausgemistet werden muss. "Da tun wir uns schon schwer, weil jedes Buch ja toll ist. Wir misten meistens alte oder abgenützte Bücher aus oder die, die kaum oder nie gelesen wurden." Die Volksschulen der Gemeinde freuen sich über ausgemistete Bücher, oder auch die Pfarre, die übrigens am 20. Oktober (9-17 Uhr), und 21. Oktober (9-12 Uhr) im Pfarrheim Walserfeld - neben der Bücherei - einen großen Flohmarkt für den guten Zweck veranstaltet. Spendenannahme auch von Geschirr, Kleidung, Spielsachen etc. ist am Mittwoch, dem 18. Oktober (9-17 Uhr). Eine Woche später, am 25. Oktober, heißt es, auf 80 Jahre Bestehen der Bibliothek Wals-Siezenheim anzustoßen.

Das Team freut sich über regen Besuch im Treffpunkt für Leseratten zum Wohlfühlen.