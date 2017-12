Die SN haben ihren guten Draht nach oben genutzt und das Christkind ungestellte Fragen zum Weihnachtsfest beantworten lassen.

Nur mehr ein Mal schlafen, dann ist Weihnachten! Bevor es soweit ist, darf noch einmal das SN-Christkind zu Wort kommen . . .

Weihnachtsmann oder Christkind? SN-Christkind: Ganz klar, hier in Salzburg habe ich als Christkind den Vortritt. Scheu und zurückhaltend wirke ich im Verborgenen, zu sehen bin ich höchstens als Lichtlein im dunklen Wald. Mit dem Weihnachtsmann verstehe ich mich aber auch gut, er ist in Norddeutschland, den USA oder Skandinavien unterwegs.

Darf man am 24. Dezember fortgehen? Da will ich nicht den moralischen Zeigefinger auspacken. Trotzdem ein paar Gedanken dazu: Ihr Menschen seid im Alltag ständig unterwegs, aktiv, immer am Puls. Warum nicht den Heiligen Abend mit geliebten Menschen in den eigenen vier Wänden ausklingen lassen? Andererseits: Wenn ein guter Freund am 24. Dezember Geburtstag hat, spricht doch nichts gegen ein gemütliches Zusammensitzen im Lieblingslokal. Und wer sich einsam fühlt, ist vielleicht beim Barkeeper seines Vertrauens besser aufgehoben als allein auf der Couch. Der freut sich vielleicht auch über Gesellschaft.

Muss ich zu Weihnachten in die Kirche gehen? Weihnachten ist ein christliches Fest und die christliche Religion ist ein wesentlicher Bestandteil eures Kulturkreises - so gesehen, ja. Viele Pfarren bieten jedenfalls Familien- und Kindermetten an.

Esse ich besser eine Würstelsuppe oder den großen Braten? Warum nicht beides? Scherz beiseite. Wer es traditionell will, wählt die kräftige Rindssuppe mit Mettenwürsteln (beim Metzger vorbestellen). In Pinzgauer Familien wird zu Mittag noch oft das Bachlkoch kredenzt. Es besteht aus Milch, Mehl, Butter und etwas Honig. Der 24. Dezember wird im Pinzgau auch als Bachltag bezeichnet. Im Lungau kommen (gekochte) Selchbratwürstel mit Sauerkraut oder Schwarzbrot mit Kren auf den Tisch. Für den Weihnachtsbraten eignet sich Geflügel, aber auch Gustostückerl wie Filet Wellington (in Teig eingeschlagenes Rinderfilet). Erlaubt ist, was schmeckt und die Köche nicht überfordert.

Was soll ich meiner Oma schenken? Wenn man die Großeltern fragt, was sie gerne zu Weihnachten hätten, kommt oft: "Ach, ich brauch' eh nichts mehr." Oder: "Das zahlt sich für mich nicht mehr aus." Was sie fast nie sagen? "Bitte schenk' mir deine Zeit." Das wäre unverschämt! Keine Angst - meistens sind diese Herzenswünsche ganz klein. Ein Besuch in der Kirche, in der man geheiratet hat. Eine Kutschenfahrt. Ein Ausflug auf den Großglockner. Raus in die Welt!

Was soll ich meiner Frau schenken? Gegenfrage: Sind Sie da nicht ein wenig spät dran? Gut gemeinter Tipp: Schnellschussaktionen (wie zum Beispiel heute noch in den Europark fahren und auf eine Eingebung warten) gehen mit einer 99,9-prozentigen Wahrscheinlichkeit daneben. Im Zweifelsfall schenken Sie auch der Herzensdame Zeit: Ein Theaterstück, das sie sich aussuchen darf, oder ein Besuch im Lieblingsrestaurant. Fürs nächste Weihnachten (ja, das kommt bestimmt) empfehle ich wärmstens: Das ganze Jahr über zuhören. Besser: zuhören und aufschreiben. Jedes Smartphone hat eine Diktierfunktion oder eine App, in der man Notizen für die Ewigkeit festhalten kann, wie zum Beispiel "Wunderlist".

Darf ich zu Weihnachten rauchen? Rauchen in geschlossenen Räumen - lieber nicht; räuchern gehen? Sehr gerne. Für den weihnachtlichen Brauch in den Rau(ch)nächten braucht man eine spezielle Räucherpfanne, mit der man jeden Raum (und den Stall) abgeht. Durch den Rauch sollten Keime und Krankheiten bekämpft werden und bildhaft Dämonen abgewehrt werden, wie der SN-Brauchtumsexperte Bertl Göttl weiß. Auch ich vertraue da gern auf Spezialisten: "Empfohlen wird eine Mischung aus Wacholdernadeln, Beifußkraut, Thymian, Salbeiblättern und Schafgarbenblüten." Die Kräuter werden zwischen den Handflächen gerieben (gerebelt) und auf die Glut gestreut. Raunächte gibt es vier an der Zahl: Die Thomasnacht (21. Dezember), den Heiligen Abend, Silvester und die Nacht auf Dreikönig (6. Jänner).

Muss Weihnachten anstrengend sein? Um das zu beantworten, werfe ich als SN-Christkind gerne einen Blick auf das große Ganze: Was macht Weihnachten denn so anstrengend? Fakt ist: Mit dem Heiligen Abend sind unzählige (unerfüllbare) Erwartungen verbunden, daher sind Enttäuschungen oft programmiert. Weihnachten muss aber gar nicht perfekt sein. Das wäre außerdem fad. Wenn man das Gefühl hat, die Welt bricht zusammen, hilft vielleicht der Gedanke: Bei anderen Familien läuft auch nicht alles am Schnürchen. Ehrlich.

Warum sind Verwandte so schlauchend, auch wenn man sie mag? Die Antwort darauf wirft neue Fragen auf: Vielleicht ist man ihnen zu ähnlich? Vielleicht aber auch zu fremd. Vielleicht ist man für die Eltern immer noch ein kleines Kind oder der unbeholfene Teenager. Vielleicht kennen einen die eigenen Eltern nicht.

Und wie geht es eigentlich den Verwandten mit den ganzen Besuchen und dem vielen Essen? Vielleicht empfinden man sich gegenseitig als nervig, weil unvermeidlich? Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen.

Aber man kann sich aussuchen, wie viel Zeit man mit ihnen verbringt. Warum nicht im Zweifelsfall Grenzen ziehen und absagen? Oder verhandeln: "Nächstes Jahr machen wir es so wie immer, aber heuer machen wir es einmal ganz anders."

Wie baue ich "Stille Nacht" ein, wenn ich nicht singen kann? Es gibt Gott sei Dank CDs oder Playlists auf youtube oder spotify. Stimmungsvoll kann es auch sein, am 24. Dezember Radio Salzburg aufzudrehen. Dort wird immer zur vollen Stunde eine andere Version von "Stille Nacht" gespielt, das erste Mal um 17 Uhr.

Warum soll ich überhaupt Weihnachten feiern? Die Christen feiern es, weil Gott der Welt seinen eigenen Sohn schenkte. Gott wurde Mensch, um die Welt zu erlösen. Deswegen beschenken die Menschen heutzutage andere Menschen. Ein anderer Grund ist die Tatsache, dass die dunkelste Zeit des Jahres bald ihr Ende hat. Die Thomasnacht markiert die Wintersonnenwende, die Tage werden wieder länger. Wie der Volksmund sagt: "Zu Dreikönig um an Hirschsprung, zu Lichtmess a ganze Stund'." Wenn das kein Grund zur Freude ist.

Was muss ich tun, damit Weihnachten heuer etwas ganz Besonderes wird? Das ist banal: reden. Oder anders gesagt: Wer nicht sagt, was er will, dem kann es passieren, dass er es auch nicht bekommt. Sich über die eigenen Wünsche klar zu werden, ist dabei oft schon die erste Herausforderung - und eine gute Gelegenheit, zum Jahresende in sich zu gehen.

