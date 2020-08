Erlös soll am 12. September dem Roten Kreuz zu Gute kommen.

Nach siebenmonatiger Bauzeit fiebert man in St. Gilgen dem Neustart der modernen Zwölferhorn-Seilbahn entgegen. Nach einem Probebetrieb soll der offizielle Start am 22. Oktober sein. Doch zuvor will die Seilbahngesellschaft unter den Geschäftsführern Mario Stedile-Foradori und Klaus Markart am 12. ...